الثلاثاء 27 مارس 2018 12:21 ص القاهرة القاهرة 19.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

لوبتيجي: المنتخب الإسباني لن يغير خطته من أجل ميسي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 11:41 م | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 11:41 م

 قال جولين لوبتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني أن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا في مدريد، لن تغير من خطته للمباراة.

وقال لوبتيجي خلال مؤتمر صحفي "لا نفكر كثيرا فيما ينتظرنا، ندرك أننا نواجه وصيف العالم، المليء باللاعبين الاستثنائيين مثل ميسي".

وأضاف "لقد تطور الفريق الأرجنتيني كثيرا بقدوم خورخي سامباولي، لكننا نركز على فريقنا، على تحسين الأمور لدينا، لا ننظر إلى الجهة الأخرى".

وأوضح "إنها مباراة رائعة في سيناريو مذهل، بمشاركة أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو ما يحفزنا ويثير إعجابنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك