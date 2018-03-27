لوبتيجي: المنتخب الإسباني لن يغير خطته من أجل ميسي

قال جولين لوبتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني أن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا في مدريد، لن تغير من خطته للمباراة.



وقال لوبتيجي خلال مؤتمر صحفي "لا نفكر كثيرا فيما ينتظرنا، ندرك أننا نواجه وصيف العالم، المليء باللاعبين الاستثنائيين مثل ميسي".



وأضاف "لقد تطور الفريق الأرجنتيني كثيرا بقدوم خورخي سامباولي، لكننا نركز على فريقنا، على تحسين الأمور لدينا، لا ننظر إلى الجهة الأخرى".



وأوضح "إنها مباراة رائعة في سيناريو مذهل، بمشاركة أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو ما يحفزنا ويثير إعجابنا".