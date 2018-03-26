قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة أتممت كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.



وأضاف «عبد المنعم»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الأحد، أنه تم اتخاذ كل التدابير التي من شأنها التيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على جاهزية مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوافر المظلات والاستراحات للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بالصعيد.



وأوضح أن الاستعدادات تمت بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الأمن، معربًا عن امتنانه وتقديره لرجال القوات المسلحة والشرطة، اللذان عملا كخلية نحل منذ قرابة شهر، على تأمين اللجان، وتوفير الظروف التي يُحفظ فيها الاستمارات، ونقلها بالطيران الحربي، ذلك بالإضافة إلى توفير إقامة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية.



وأبدى تقديره لكل القوى السياسية المتواجدة بالمحافظة، لما قدموه منذ بداية شهر مارس، في سبيل حشد وتحفيز الأهالي على التصويت، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.



وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، الموافق 26 مارس، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.



