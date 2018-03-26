تسريبات: «هواوي P20» يحصل على إمكانيات خارقة

على غير عادتها هذا العام، لم تقم هواوي بإطلاق هواتف ذكية جديدة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولةMWC 2018، حيث انها تحضر لمفاجأة من العيار الثقيل باستعدادها لإطلاق سلسلة هواتف P20 في باريس، فرنسا أواخر هذا الشهر، التي من المرجح أن تضم هاتفين من فئة الهواتف الرائدة المسماة ب Flagship وهما P20 والنسخة الأكثر تطوراً P20 Pro، بالإضافة الي هاتف من الفئة المتوسطة التي تتمتع بإمكانيات عالية تفوق فئتها وهو P20 Lite، على غرار سلسلة هواتفP10 التي أطلقتها الشركة العام الماضي والتي لاقت نجاحاً باهراً منذ وقت اطلاقها الي الأن.

ظهرت تسريبات سلسلة الهواتف على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو على اليوتيوب، ويبدو أن هواوي ستقدم طفرة تقنية جديدة في هذه السلسلة، حيث أظهرت التسريبات قدوم هاتفي P20 وP20 Pro بتقنية الذكاء الاصطناعي في معالج هواوي الشهير وهو HiSilicon Kirin 970، الذي سبق ورأيناه في هاتفي Mate 10 وMate 10 Pro، أول هواتف بالعالم

مزودة بمثل هذه التقنية المتطورة.

ومن المتوقع أن يطل علينا هاتفي P20 وP20 Pro مزوداً بالجيل الجديد من نظام كاميرا لايكا ثلاثي العدسات، كما أن الهاتفين سيتم اطلاقهم بمساخة تخزينية واحدة وهي 128 جيجابايت. أما الفروقات بين الهاتفين تكمن فى الأتى: سيأتي هاتف P20 مزوداً بشاشة رفيعة الحواف بقياس 5.8 بوصة، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وبطارية عالية الكثافة تبلغ قدرتها 3400 ميللي أمبير/ساعة. وهاتف P20 Pro سيأتي مزوداً بشاشة ايضاً رفيعة الحواف بقياس 6.1 بوصة مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وبطارية كبيرة الحجم تبلغ قدرتها 4000 ميللي أمبير/ساعة.

أما بخصوص هاتف P20 Lite، فقد أظهرت التسريبات أن الهاتف تم اطلاقه بالفعل للطلب المسبق في بعض من الأسواق العالمية تحت اسم Nova 3e، ويتمتع الهاتف برقاقة معالج Kirin 659K، ومعالج رسومات من نوع Mali-T830 MP3 مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وشاشة عالية الوضوح 5.8 بوصة، بالإضافة الي بطارية بقياس 3000 ميلي أمبير/ساعة.

والجدير بالذكر، أن هواوي سوف تقوم ببث الحدث مباشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. تسعي الشركة لإحراز نجاحاً غير مسبوق بإطلاقها هذه السلسلة في الأسواق العالمية الاسبوع القادم، حيث تتميز سلسلة P من هواوي بإمكانياتها العالية التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات المستخدمين.