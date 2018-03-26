رئيس انتخابات الإسكندرية: نسبة التصويت في اليوم الأول «مرضية»

أغلقت اللجان الانتخابية الفرعية والبالغ عددها 681 بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة مساءًا، عند نسبة تصويت وصفها المستشار السيد حامد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمشرف على الانتخابات، بـ«المرضية».

وأضاف «حامد» لـ«الشروق»، أنه لم يتم رصد أي خروقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية طوال اليوم، بما يظهر التكوين الثقافي لشعب الإسكندرية، مؤكدًا انتهاء اليوم الأول للانتخابات وسط عملية تأمين مُشددة على مقار اللجان ومحيطها، مع التأكد من سلامة النوافذ وتزويد كل لجنة بموالد كهربائي.

وشهدت لجان الوافدين المقيمين في الإسكندرية يحملون بطاقات رقم قومي لمحافظات أخرى وهي «اللجنة رقم 296 بمدرسة جمال عبد الناصر دائرة أول المنتزه، ولجنتا رقما 197 و198 بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية دائرة ثان الرمل، واللجنة رقم 115 مديرية الإسكان دائرة سيدي جابر، ولجنتا رقما 75 و76 بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنين دائرة كرموز، ومدرسة البيطاش الابتدائية بالدخيلة، ولجنتا 36 و37 بمدرسة مصر الحرية الابتدائية دائرة برج العرب الجديدة».

كما شهد مقر جمعية أبناء مشطا بنجع العرب، تسجيل نسبة حشد كبيرة للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم على مستوى كافة المقرات بدائرة مينا البصل؛ حيث شهدت مدارس «أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنين في العامرية، وفتيات سيدي بشر، وطاهر بك في مينا البصل»، مشاركة كبيرة من المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللجان العامة في محافظة الإسكندرية بلغ 18 لجنة «10 شرقًا، و8 غربًا»، بينما المراكز الانتخابية فبلغ 407 مقرًا، واللجان الفرعية 681 لجنة، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين في الثغر 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبًا، مقسمين على نطاق محكمتي «شرق وغرب» الابتدائيتين.