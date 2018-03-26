قال فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الحادث الإرهابي الذي وقع بشارع «المعسكر الروماني»، أول أمس السبت، في محافظة الإسكندرية، لن يؤثر على العملية الانتخابية، موضحًا أن تلك العملية تدل على إفلاس المجموعة التي نفذته، حسب تعبيره.



وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تلك المجموعة التي نفذت عملية الإسكندرية لا تستطيع أن تنفذ عملية كبيرة، لأن العبوة التي انفجرت لا تزيد على 10 كيلو من مادتها المتفجرة.



وأوضح أن تلك المجموعة ليس لديها القدرات المالية، إضافة إلى فقرها من الناحية الحرفية، معقبًا: «يبدو أنهم مرهقين على عكس العمليات السابقة، وهذه العملية بمثابة حلاوة روح ليثبتوا وجودهم».



وأشاد بسرعة ضبط الأجهزة الأمنية لمنفذي تلك العملية الإرهابية، موضحًا أن الضربات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هي قمة النجاح لها.



ولفت إلى قلة الأسلحة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مع تلك المجموعة، وهو ما يؤكد أنهم في حالة ضعف بمقارنة تلك المضبوطات بالعمليات السابقة، مضيفًا: «هناك تعليمات ألا يكون هناك تعاملًا معهم إلا إذا أطلقوا النيران، وكان واضحًا أنهم كثفوا المقاومة».



وعن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، قال: «إنها تعتمد على تأمين المقار الانتخابية، إضافة إلى تنشيط أجهزة المعلومات، بحث يتم توجيه ضربات استباقية على الفور لإحباط أي مخططات من الممكن أن يقوموا بها إذا استوجب الأمر».



وأشار إلى خطة تأمين المقار الانتخابية، والتي تعتمد على أكثر من دائرة يتم اتخاذ إجراءت بها بحيث لا يستطيع أحد تنفيذ أي عملية إرهابية بالقرب من أي مقر انتخابي، وذلك من خلال التعامل بأجهزة أمنية معينة ووضع سياجات أمنية متعددة أمام المقار.



وانفجرت عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، أول أمس السبت، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.



وأسفر الانفجار عن استشهاد شخصيْن، هما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج.



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين المرشحيْن عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.





