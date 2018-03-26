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محافظ الوادي الجديد: ربط مراكز الاقتراع بالفيديو كونفرنس

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
أحمد العيسوي
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:25 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:25 ص
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بدأت الاستعدادت للانتخابات الرئاسية قبل أكثر من 3 أشهر نظرًا لابتعاد المراكز عن بعضها بنحو 200 كيلو متر على الأقل.

وأضاف «الزملوط»، في تصريحات للتليفزيون المصري، مساء الأحد، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات المطلوبة لانطلاق العملية الانتخابية صباح الاثنين، مشيرًا إلى ربط جميع مدارس التربية والتعليم التي تستضيف اللجان الانتخابية، بنظام الفيديو كونفرانس للتواصل معها لحظيًا.

ولفت إلى التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة التي انتشرت في جميع ربوع المحافظة لتأمين العملية الانتخابية، مطمئنًا أهالي الوادي الجديد بأن اللجان مؤمنة تمامًا، ودعا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بها.

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