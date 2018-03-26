شهدت محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، حيث تجمعت أعداد كبيرة في معظم هذه اللجان من الزعفرانة، جنوبًا وحتى حلايب وشلاتين جنوبًا.

وقال المستشار جمال عبدالرحمن رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إن اللجان الانتخابية بمدن المحافظة فتحت أبوابها أمام المواطنين في المواعيد المقررة الساعه 9 صباحًا، وأضاف أن جميع القضاة متواجدين في اللجان.

وجرت العملية الانتخابية في 110 لجان انتخابية منه 8 لجان عامة، وفرعية بمدن المحافظة، منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب، و52 لجنة بمدينة الغردقة، و16 لجنة بمدينة القصير، و17 لجنة بمدينة سفاجا، و6 لجان بمدينة مرسى علم، و3 لجان بمدينة الشلاتين، ولجنتين بمدينة حلايب.

ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالي المحافظة 279222 ناخبًا، وأصوات الوافدين من سجلوا أسمائهم للتصويت في لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبًا ليكون إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبًا.

وفي السياق عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم اجتماع غرقة عمليات متابعة أعمال العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وشدد «عبدالله»، على جميع الجهات، بضرورة المتابعة المباشرة لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، والتأكد من حسن انتظام سير العملية الانتخابية وبدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، وتذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية، والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وقرر محافظ البحر الأحمر، فتح خطوط ساخنه لتلقي أي شكاوي والعمل على حلها في أسرع وقت.