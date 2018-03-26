أدلى الفنان حكيم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت، صباح اليوم، بجميع محافظات الجمهورية.

وناشد حكيم، في تصريحات أدلى بها لفضائية «MBC مصر»، عقب تصويته في الانتخابات، اليوم الاثنين، الشعب المصري بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، قائلًا: «النهاردة عيد، ولازم كلنا نشارك في العيد ده؛ لأن ناس كتير ضحت، وشهداء كتير راحوا عشان نوصل للحظة دي».

وقام بعض المواطنين داخل اللجنة الانتخابية التي تواجد بها حكيم بحمله، ليغني بعد ذلك أغنيته الشهيرة «أبو الرجولة».

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.