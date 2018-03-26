غرفة عمليات مجلس الوزراء تبدأ متابعة سير الانتخابات الرئاسية

قال العميد علي هريدى رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، ورئيس قطاع الأزمات والكوارث، إن الغرفة منعقدة منذ الساعة السادسة صباحا، استعدادا لمتابعة سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ فى تمام التاسعة صباحا بجميع محافظات الجمهورية وتستمر إلى مساء بعد غد الأربعاء، بمشاركة مندوبين من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء والعدل والنقل والتخطيط وهيئة الإسعاف المصرية، من أجل ضمان وسرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.



وأوضح هريدي، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم التواصل مع المحافظين في المحافظات عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على تطورات الموقف والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.