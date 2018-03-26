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طالب شقيق الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبًا: «صوتنا رصاصة في قلب الإرهابي والخسيس والجبان».

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الانتخابات الرئاسية 2018»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، على ضرورة نزول جميع المواطنين الشرفاء للإدلاء بأصواتهم، لأن قيام المواطن بدوره واجب وطني.

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.