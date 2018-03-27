61 ألف ناخب فى اليوم الأول للانتخابات بالإسماعيلية

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أغلقت لجان الإسماعيلية، الإثنين، باب التصويت لليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والتي شارك فيها نحو 61 ألف ناخب، طبقا لغرفة عمليات اللجنة الفرعية للانتخابات بالمحافظة.

وشهدت بعض اللجان استمرار للتصويت بعد التاسعة مساءا للناخبين المتواجدين فعليا داخل اللجان، فيما أغلق رؤساء اللجان، صناديق الانتخاب بالأقفال البلاستيكية المخصصة، وتسجيل الرقم المسلسل للأقفال، بجانب حصر عدد من أدلوا بأصواتهم من كشوف الانتخابات وتسجيله بمحضر إجراءات اللجنة.

وانتظمت عملية التصويت فى نحو 222 لجنة انتخابية بالمحافظة و210 مقر انتخابي.

وشهدت اللجان كثافة كبيرة من الناخبين الذين توافدوا منذ بدء التصويت للإدلاء بأصواتهم، وأحيطت مقار اللجان بإجراءات أمنية مشددة وعناصر من الجيش والشرطة للتأمين.

فيما شهدت شوارع المحافظة حالة من الرواج والاحتفالات بالقرب من اللجان، وشارك المواطنين برفع أعلام مصر والاحتفال على أنغام الأغانى الوطنية.

وتفقد اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، عددا من المقار الانتخابية لمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة والخاصة بتسهيل سير الانتخابات.

فيما تفقد اللواء إبراهيم الشناوى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، المقار الانتخابية بالمحافظة لمتابعة الخدمات الأمنية.

كما تفقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، عدة لجان انتخابية قبل الإدلاء بصوته فى بمدرسة الشهيد محمد حسانين الثانوية بنات بحى أول.