الأهلي في مجموعة قوية ببطولة إفريقيا للطائرة

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أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال والتي يستضيفها الأهلي في الفترة من 27 مارس وحتى 6 أبريل المقبل بصالة الأمير عبد الله الفيصل عن وقوع الأهلي حامل اللقب في المجمعة الأولى مع السجون الكيني والبوليس الإيفواري وفريق إسبوير من الكونغو ونيموستار من أوغندا وريد سكين من ليسوتو.

ويلعب الأهلي مباراته الإفتتاحية في البطولة غدا الثلاثاء أمام نيمو ستار بطل أوغندا.

وتحظى النسخة الحالية من البطولة بمشاركة تاريخية من حيث الأندية، حيث تشهد البطولة مشاركة 32 ناديا.

ويسعى رجال الأهلي لللقب الـ13، حيث يعتبر أبناء القلعة الحمراء أصحاب الرقم القياسي من التتويج باللقب برصيد 12 بطولة.