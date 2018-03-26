الإثنين 26 مارس 2018 3:15 م القاهرة القاهرة 30.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟

النتـائـج تصويت

غرفة «قضاة مجلس الدولة»: «إقبال جيد من الناخبين لليوم الأول»

كتب - محمد نابليون:
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:14 م | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:14 م

أصدرت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي رئيس النادي بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أنها رصدت معدلات توافد جيدة للناخبين على المقار الانتخابية، منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وبدء عملية التصويت وحتى منتصف يوم الانتخابات الأول.

وقال المستشار وائل فرحات المتحدث الإعلامي باسم النادي، إن الغرفة رصدت أيضًا تواجد القضاة في اللجان قبل بدء التصويت بفترة كافية للتجهيز لعملية الاقتراع بحيث بدأت عملية التصويت في الميعاد المقرر لها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضح، أن رصدت كذلك وجود تعاون كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان والتزامهم بعمليات التأمين في ظل التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان من القضاة ودون تدخل في العملية الانتخابية، وهو ما انعكس على صورة العملية الانتخابية برمتها والتي تجرى في أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك