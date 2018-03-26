قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إن الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل المصرين يجب ممارسته؛ لبناء وتنمية مصر والحفاظ عليها، معقبًا: «الجميع لازم يشارك في الانتخابات الرئاسية سواء كان وزير أو طالب أو أي مهنة تانية».

وأضاف «راضي»، في تصريحات لفضائية «النهار»، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالتجمع الأول، اليوم الإثنين، أنه مارس حقه الدستوري كمواطن مصري في الانتخابات الرئاسية، متابعًا: «البلد دي مش هتقف البلد مش هطلع وأحنا قاعدين في بيوتنا وطول عمرنا كنا قاعدين في بيوتنا وبلدنا راحت مننا لازم ننزل ونشارك».

وتابع، أن وزارة الصحة قامت بتوفير تأمين طبي لتغطية الأماكن الانتخابية في 27 محافظة، مشيرًا إلى غرفة الأزمات المركزية بالوزارة ومتابعتها لغرف الأزمات بالمحافظات لرصد أي حالات تحتاج لرعاية صحية على مدار الساعة حتى نهاية آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى، دور مستشفيات الإحالة التي استحدثتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أنها منظومة مجهزة بكافة الموارد البشرية والأجهزة الطبية وغرف العمليات اللازمة؛ لمواجهة الحوادث والطوارئ المحتملة.

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألفًا و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر، أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.