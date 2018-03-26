تعادل المنتخب الأولمبي السعودي مع نظيره المصري 1 /1 في اللقاء الذي جمعهما وديًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم الاثنين.

وجاءت المباراة في ختام معسكر المنتخب الأولمبي السعودي الذي بدأ منذ19 آذار/مارس الجاري، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وتقدم طاهر محمد طاهر بهدف لمصر في الدقيقة 38 وتعادل نواف الحبشي للسعودية في الدقيقة 43.

وبدأ المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري المباراة بتشكيل مكوّن من محمد اليامي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، ومحمد البصاص، وعون السلولي، وعبدالله اليوسف، وخالد السميري، ويوسف الحربي، وحسن أبو شراره، وعمار النجار، ونواف الحبشي، ومتعب البناقي.

وأوضح الشهري أن المعسكر حقق ما نسبته ثمانون بالمئة مما يطمح له الجهاز الفني، مؤكدًا حاجة المنتخب لمثل هذه التجارب الودية التي تكسب اللاعبين احتكاكًا فنيًا على مستوىً عالٍ.

وشدّد الشهري على أهمية دور الأندية في تجهيز اللاعبين للمنتخب بشكل أكبر مما يعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخبات الوطنية.