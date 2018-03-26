قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تم عقد أكثر من جلسة باللجنة لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات كشركتي «أوبر» و«كريم» بحضور مسؤولين من الشركتين.



وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنه يتم مناقشة النقاط الخلافية في اللجنة وذلك قبل عرض القانون على الجلسة العامة في البرلمان للموافقة عليه، مؤكدًا أن تلك النقاط هامة جدًا.



وأوضح أن النقاط الخلافية بمشروع القانون تتعلق بأنه لا يوجد به إجمالي تكلفة رسوم إصدار التراخيص، إضافة إلى أن 65% من سائقي سيارات «أوبر» و«كريم» ليست ملكهم، إلا أن القانون يشترط ملكية السيارة للسائق.



ولفت إلى اشتراط القانون ألا يكون السائق مؤمنًا عليه من جهة عمل أخرى، معلقًا على ذلك بقوله: «أكثر من 70% من سائقي أوبر وكريم يعملون في هذه الخدمة لتحسين دخلهم، وأنا طلبت تعديل تلك الجزئية، والأسبوع المقبل سيكون هناك أكثر من جلسة اجتماع للموافقة على القانون وعرضه على الجلسة العامة».



وأحال مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.



يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت الثلاثاء الماضي، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.



