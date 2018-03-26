احتفالات بلجان الانتخابات فى الفيوم على أنغام الطبل والمزمار

وسط أجواء احتفالية صاخبة شهدت قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بالفيوم أجواء احتفالية صاخبة خلال انتخابات الرئاسة، حيث قام العشرات من النساء والشباب بالرقص على أنغام الطبل والمزمار عقب الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت مدينة سنورس مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين حمل فيها المشاركون أعلام مصر وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الصنايع وجابت شوارع المدينة حتى الساحة الشعبية، كما جابت العديد من السيارات التي تحمل مكبرات الصوت لتشغيل الأغاني الوطنية لحث المواطنين على النزول ألي اللجان للإدلاء بأصواتهم

يذكر أن عدد اللجان بالمحافظة تبلغ 9 لجان، تضم 335 مركزا انتخابيا بها 424 لجنة فرعية ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها مليون و861 ألفا و257 ناخبا.