قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن السيدات والرجال الكبار يشاركون في العملية التصويتية بانتخابات الرئاسة من أجل مستقبل الشباب، حسب تعبيره.

وشدد «سليم»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تتحدى»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، على ضرورة قيادة الشباب للعملية الانتخابية، معقبًا: «يجب أن يكونوا أكثر أهتمامًا بمستقبلهم، إذا لم يقود الشباب ركب الانتخابات من الذي سيقوده؟».

وتوجه بالشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، لأنها اهتمت بنشر فيلم «حكاية وطن»، الذي علق عليه صوتيًا، في سفارات مصر في العالم، مبديًا إعجابه بشعار «ابدع.. انطلق» الذي كان شعارا لأحد مؤتمرات الشباب.

وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.