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بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته مع «حماه»

كتب - محسن عشرى
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 1:36 م | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 1:36 م

أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بصوته فى لجنة مدرسة القناة الابتدائية بحى الشرق باللجنة فرعية بصندوق رقم 3، وحرص محافظ بورسعيد على اصطحاب والد زوجته وذلك رغم كبر سنة وحالته الصحية فى حضور قائد قاعدة بورسعيد البحرية.


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