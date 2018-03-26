قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن بيت المسرح يحتفل غدا الثلاثاء، باليوم العالمى للمسرح، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتى ستكون فى ضيافة مسرح الغد لمشاهدة العرض المسرحى "شقة عم نجيب"، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، ومديري فرق البيت الفني للمسرح، وعدد من الفنانين والإعلاميين، حيث يلقى الكاتب سامح مهران كلمة اليوم العالمى للمسرح قبل بدء العرض.

وأكد مختار بأن جميع مسرحيات البيت الفنى للمسرح ستستقبل جمهورها غدا بالمجان، وذلك احتفالا بهذا اليوم.

ويذكرأن المسرحية تواصل ليالى عرضها بنجاح كبيرعلى مسرح الغد بالعجوزة طوال أيام الأسبوع فى الساعة التاسعة مساء ماعدا الاثنين، والعرض يستعيد عالم نجيب محفوظ الذي طرحه فى رواياته من خلال شخصيتى سعدية وعباس، وهما يمثلا الطبقة المتوسطة، والذين يحاولان إتمام زواجهما إلى أن يجدا إعلان فى قرطاس ترمس على كورنيش النيل عن شقة للإيجارعلى النيل فى العجوزة، فيأخذهما الطموح والأمل فى السكن فى هذه الشقة، لتبدأ رحلتهما مع أشباح شخصيات نجيب محفوظ التى تظهر لهم تباعا و تتوالي الأحداث.

العرض من تأليف سامح مهران، وبطولة عدد من نجوم مسرح الغد منهم هبة توفيق، وشريف عواد، وخضر زنون، وأحمد نبيل، ومروة يحيى، وسلمى رضوان، وريهام السيد، وموسيقى ياسمين فراج، وديكور وأزياء نهاد السيد، وإخراج جلال عثمان.