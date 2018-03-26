إغلاق صناديق الاقتراع في لجان الشيخ زايد بنسب تصويت «متفاوتة»

أغلقت اللجان الانتخابية في دائرة الشيخ زايد، في الساعة التاسعة مساءً أبوابها مع انتهاء موعد التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية في الشيخ زايد، 5 مقار، هي: «الثانوية الفندقية، والثانوية بنين، والثانوية بنات، وأبو بكر الصديق، ومركز شباب الشيخ زايد».

ومن جانبه، قال رئيس لجنة 10 بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، إن 657 ناخبًا أدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول من إجمالي 4693 مسجلة أسمائهم بكشوف اللجنة.

وأضاف أن الإقبال على التصويت كان مقبولا خلال اليوم الأول، مرجحا زيادة حجم الإقبال في اليومين القادمين.

وأكد رئيس لجنة 9 بمدرسة زايد الثانوية بنات، وصول نسبة التصويت بلجنته إلى 20% من إجمالي المسجلين بكشوفها، والذي يقارب عددهم 4 آلاف مواطن.

ووصلت نسبة التصويت بمدرسة أبو بكر الصديق، إلى ما يقارب 15% من نسب المسجلين بكشوف الانتخاب، بحسب رؤساء لجان تحدثوا لـ«الشروق».

وأكد رئيس لجنة 1 بالمدرسة، تصويت 900 ناخب من إجمالي 6900 ناخب يحق لهم التصويت باللجنة، متابعا: «نسبة التصويت في اليوم الأول جيدة، وستزيد في اليومين القادمين».

من جانبه، قال المستشار سامي شومان، رئيس اللجنة 2 بأبو بكر الصديق، إن 685 ناخب صوت من المسجلين في كشوف اللجنة من إجمالي 6515 ممن يحق لهم التصويت.