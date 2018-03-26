قالت إيزيس حافظ، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك أكثر من وسيلة لمعرفة اللجان الانتخابية، منها الصفحة الإلكترونية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من خلال إدراج الرقم القومي بها يمكن للمواطن معرفة رقم لجنته ومسلسله في كشوف الناخبين.

وأضافت «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أنه يمكن لأي مواطن الاستفسار عن اللجان الانتخابية أيضًا من خلال الاتصال بغرفة المتابعة للانتخابات الرئاسية التابعة للمجلس القومي للمرأة عبر الرقم الهاتفي «15115».

وأشارت إلى تقديم الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية وبيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، عبر الخط الساخن «141»، أو إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لـ «5151».

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.