مصرع كاهن كنيسة وإصابة أفراد أسرته في حادث تصادم بأسوان

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لقي القمص رؤيس قديس كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم، مصرعه في حادث تصادم ميكروباص سياحة بشاحنة نقل، وأصيبت زوجته جاكلين عزمي نجيب باشتباه ارتجاج وتجمع دموي بالمخ، والسائق ريمون كمال، وتم نقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان إخطاراً بتصادم سيارة ميكروباص بشاحنة نقل، ووفاة القمص رؤيس قديس كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبو سمبل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وإصابة زوجته والسائق ونقلهما لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وأقيمت الصلوات الخاصة بالجنازة داخل كنيسة الملاك ميخائيل بأسوان برئاسة الأنبا هدرا مطران أسوان.