بدأ القضاة في إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية، مع تمام التاسعة مساء اليوم، بعد انتهاء اليوم الاول للتصويت، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونقلت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، لقطات على الهواء لإغلاق الصناديق داخل اللجان، ونقل قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، لها تحت إشراف القضاة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قالت إن القضاة يغلقون الصناديق بأقفال بلاستيكية ويدونون أرقامها في محاضر اللجان، ثم يسلمونها لقائد قوة التأمين لحفظها في مكان آمن داخل مقراللجنة.

ويصل عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إلى 13 ألف و687 لجنة.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.