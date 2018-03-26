«البنا» يدعو فلاحي مصر ومزارعيها إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية

دعا الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فلاحي مصر ومزارعيها بشتى أنحاء الجمهورية، إلى ضرورة التوجه لمقارهم الانتخابية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا وعلى مدار ثلاثة أيام.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن فلاحي مصر ومزارعيها هم عمود الاقتصاد القومي للبلاد، وعلى دراية كبيرة من العلم والمعرفة بأهمية هذه الانتخابات والمشاركة فيها؛ للتأكيد على المشهد الديمقراطي، وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن مصر على الخطى الصحيحة من الحرية والديمقراطية والمشاركة، والأمن والأمان والتنمية.

وأضاف أن المشاركة في هذه الانتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للمصريين، وتنقل صورة مشرفة لمصر أمام العالم، في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد أن نجاح المشهد الديمقراطي سيؤكد للجميع مدى قوة الدولة المصرية ووعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة الحقيقية في بناء الوطن، والتصدي لأجندات الهدم، التي يروج لها المتربصين بهذا الوطن.

من جانبه، قال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي لوزير الزراعة، إن الدكتور عبد المنعم البنا، حرص على التوجه إلى مقره الانتخابي بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالهرم، في الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية، وصافح الناخبين، كما قدم التحية للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، والقائمين على عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة.