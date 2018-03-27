«الوفد» يستعرض أهم مطالبه من الرئيس المقبل

-الخولي: الشباب جتله قمصة سياسية

كشف حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، عن أهم مطالب الحزب من رئيس الجمهورية المقبل، الذي ستقره صناديق الاقتراع.

وقال «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الاثنين، إن الحزب يطالب الرئيس المقبل بالقضاء على البيروقراطية، وعدم تعريض المواطن المصري لأي جهة حكومية لقضاء أي مصلحة، مطالبًا باستخدام التكنولوجيا؛ لتقليل الفساد.

وناشد الرئيس المقبل بإحداث ثورة إدارية تؤثر على جميع الأنظمة داخل الدولة، معقبًا: «إنه لا يجرؤ أحد على إحداث ثورة إدارية سوى رئيس قوي».

وفي سياق آخر، علق على ضعف إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية، التي انتهى يومها الأول في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، قائلًا: «إن الشباب جتله قمصة سياسية».

وتابع: «بالرغم من تمتع الشباب بطاقة قوية إلا أنهم يفتقرون للخبرة، لذلك ليس لديهم مساحة رمادية؛ فإما أبيض أو أسود»، مستطردًا: «لا شك أنه كان يوجد تقصيرًا بحق الشباب، ولكن يجب إعادتهم مرة أخرى في المنظومة».

وذكر أن الصندوق الانتخابي هو الحكم في كل شيء في هذا الوطن، مشددًا على ضرورة تربية الأجيال المقبلة على صناديق الاقتراع.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.