«صيدلة طنطا» تناقش «الدور الإيجابي للشباب نحو مستقبل أفضل»

شدد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على أهمية الدور الذي يجب أن يدركه الشباب في صياغة مستقبلهم، وإشراكهم في برامج التنمية والتطوير لاستيعاب تطلعاتهم، وإعدادهم الإعداد السليم لأداء واجباتهم تجاه وطنهم بشكل مسؤول، يمكنّهم من وضع أسس وملامح ذلك المستقبل، جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، بعنوان «الدور الإيجابي للشباب نحو مستقبل أفضل»، برعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهلة العشماوي، إن الكلية تبني هذا النوع من الندوات التي تهدف إلى مشاركة الشباب في تحقيق أهدافهم وتوضيح الدور الإيجابي لهم في صناعة مستقبلهم بما يعود بالنفع عليهم، وعلى مصر.

حضر الندوة عدد كبير من طلبة وطالبات الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.