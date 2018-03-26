ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري في روسيا إلى 55 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز «زيمنايا فيشنيا» التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 55 قتيلا، بحسب قناة «روسيا اليوم».



من جهته، أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة «روسيا 24»، اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.



وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.



وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.