رئيس لجنة بالجيزة: نسبة التصويت بلغت 10% في اليوم الأول للانتخابات

قال المستشار هاني أحمد حسن، رئيس إحدى اللجان بمدرسة رفاعة الطنطاوي، بمحافظة الجيزة، إنه تم غلق الصناديق في تمام الساعة التاسعة مساءً، موضحًا أن الصندوق يتم إغلاقه بالأقفال البلاستيكية من مكان إدخال ورقة الاقتراع، وإثبات ذلك في محاضر اللجان والتوقيع عليها وختمها، وذلك في حضور وكلاء المرشحين إن وجدوا.

وأوضح «حسن»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الصناديق يتم تسليمها لقائد قوة التأمين لتخزينها في مكان آمن حتى اليوم التالي، مشيرًا إلى استلام القاضي الصناديق في اليوم التالي والتأكد من عدم وجود أي تلاعب بها، في حضور وكلاء المرشحين والناخبين.

وأوضح أن المدرسة تضم 3 لجان فرعية يتراوح عدد المسجلين بها 5000 و5004 و5009، بينما كان الحضور 515 و550 و545 ناخبًا، ما يعني بنسبة تصويت 10% في اللجان.

وأعرب عن توقعه زيادة الكتلة التصويتية في اليومين المقبلين، نظرًا لوضع الناخبين في اعتبارهم أنه ما زال هناك وقت أمامهم للتصويت.

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.