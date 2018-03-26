رفع حالة الطوارئ بالصحة والحماية المدنية استعدادا للانتخابات بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة أتممت الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ صباح غد الاثنين، في تمام الساعة التاسعة.



وأضاف «نصر»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الصحة والحماية المدنية، متابعًا: «لدينا 45 مستشفى، 25 عامة، و20 خاصة، جميعها جاهزة لأي حالة طارئة».



وتابع أن المحافظة بها غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مستوى المراكز، بالتنسيق مع مديرية الأمن ورئيس المحكمة، مؤكدًا على توافر الأجهزة اللاسلكية بجميع مقار اللجان.



وذكر أنه تم الانتهاء من تسكين جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المحافظة بها 525 مقرًا انتخابيًا، وجميعهم تم تأمينهم بشكل كامل وتسليمهم لقوات الحماية المدنية والقوات المسلحة.



ودعا الشعب المصري لإكمال مسيرة المصريين بالخارج، والمشاركة في التصويت داخل مصر، معربًا عن آماله بأن يكون هناك تواجدًا كبيرًا أمام صناديق الاقتراع خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في تمام الساعة التاسعة صباح غد الاثنين، الموافق 26 مارس، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.



