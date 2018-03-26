«الحماية المدنية» تسيطر على حريق هائل بكلية «آداب طنطا»

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تمكنت قوات الحماية المدنية، الإثنين، السيطرة على حريق هائل بمبنى كلية الآداب بجامعة طنطا.

تلقى مدير أمن الغربية، بلاغا باشتعال حريق بمبنى كلية الآدب بجامعة طنطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه؛ وأسفر عن إحداث تلفيات بالغة في ثلاثة أدوار بالمبنى وسقوط بعض الأسقف، ومنفذ القوات المسلحة لبيع السلع المخفضة، ولم تقدر الخسائر المبدئية للحادث حتى الآن.

وانتقل د. مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، لموقع الحادث، ود. ممدوح المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتم إبلاغ النيابة.

وقرر المحامي العام، إجراء تحقيق عاجل، وانتداب لجنة فنية لمعاينة المبنى وتحديد الخسائر.