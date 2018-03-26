محافظ بني سويف يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

تابع محافظ بني سويف، شريف حبيب، الاثنين، سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

بحضور اللواء صالح فتحي صالح، قائد لجنة مرور من قيادة قوات الدفاع الجوي، واللواء محمد هاني عبده، قائد قوات تأمين المحافظة، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، قائد ثاني تأمين المحافظة، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والعقيد محمود عبد المجيد بشير، المستشار العكسري بالمحافظة، وكافة التنفيذين المعنيين.

ولم ترصد الغرفة الرئيسية لمتابعة الانتخابات، أي معوقات على سير العملية الانتخابية باللجان العامة والبالغ عددها 9 لجان؛ حيث تضم 482 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 514 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.