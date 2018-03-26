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حسام حسن يهاجم نجوم الزمالك القدامى

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 9:09 م | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 9:09 م

أعرب حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن حبه الكبير لجماهير الزمالك وعلاقته الوطيدة بهم التي يرى أنها لن تتأثر مهما مر من أزمات.

وأكد العميد في تصريحات تلفزيونية : أنه وافق على العمل في الزمالك في ظل ظروف صعبة مؤكدًا أنه رحل عن منتخب الأردن من أجل العودة للقلعة البيضاء.

وشدد حسام حسن  خلال حديثة انه يوجد عدد كبير من الأشخاص يخرجون ويقولون نحن أبناء النادي فماذا فعلوا من أجل الزمالك؟ فمن منهم فعل مافعلته من أجل الزمالك؟".

واختتم المدير الفني للمصري علاقتي مع جماهير الزمالك هي الأساس والجماهير هي السبب الأول والأخير في عودتي الأخيرة لتدريب الفريق.

 


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