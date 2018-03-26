«التعريف بالبعثات والمنح الدراسية» في ندوة بجامعة الإسكندرية

افتتح د. مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، الإثنين، الندوة التعريفية بالبعثات والمنح الدراسية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بسموحة، بحضور ما يزيد عن 200 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بشروط التقدم لخطة البعثات التى يقدمها قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي (للعام الأول من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسى)، والتعريف بمنح الدراسة والزيارة لجامعة كارديف متروبوليتان، ومبادرة التعليم العالى المصرى الأمريكى (هيئة المعونة الأمريكية USAID)، ومنح الحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح الحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنح الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، والدورات التدريبية فى التخصص من وزارة التعليم العالى والبنك الأهلى (3 ـ 6 شهور)، والمجالات المتاحة للتقدم للحصول على بعثة إشراف مشترك أو مهمة علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه .

وأكد د. مختار يوسف، حرص الجامعة على تنظيم دورات وبرامج تدريبية فى اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات البحثية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى تشجيع سفر الباحثين للدراسة والبحث ونقل خبرات المدارس العلمية المختلفة بالجامعات الأجنبية المتقدمة بمختلف المجالات العلمية في إطار اهتمام الجامعة بشباب أعضاء هيئة التدريس والنهوض بالبحث العلمي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على زيادة النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس من خلال الإرتقاء بمستوى المجلات العلمية بالجامعة (وعددها 43 مجلة)، ورفعها على موقع بنك المعرفة المصرى.