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• 18 ألف قاضٍ يشرفون على الانتخابات.. والجيش والشرطة يتسلمان اللجان.. و«الصحة» تدفع بـ2400 سيارة إسعاف مجهزة

يتوجه اليوم 59 مليون مواطن إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتنافس فيها مرشحان اثنان هما الرئيس عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

تجرى الانتخابات فى 13 ألفا و687 لجنة فى جميع أنحاء الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا، يعاونهم 103 آلاف موظف.

وأنهت جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية لتأمين إرادة الناخبين، والمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية تنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان، كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع اوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

من جانبها دفعت إدارة الشئون المعنوية بعربات العمل المعنوى لرفع الروح المعنوية والمساهمة فى توعية المواطنين، كما قامت بفتح مركز إعلامى لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويعمل على مدى 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامى لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكر مصدر أمنى أنه تم نشر 250 ألف ضابط وشرطى فى جميع المقار الانتخابية والمؤسسات المهمة بالدولة والشوارع والميادين لتأمين الانتخابات الرئاسية فى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى قوة الانتشار السريع التى ستجوب الشوارع والميادين تحسبا لأى محاولات لتعطيل العملية الانتخابية.

وأنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظات استعداداتها لبدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، حيث تم الانتهاء من جميع المقار الانتخابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة.

وكلف وزير الصحة أحمد عماد الدين، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية الـ3. وأوضح، عماد الدين، انه سيتم الدفع بـ2400 سيارة أسعاف مجهزة وموزعة فى محيط اللجان الرئيسية والفرعية والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظات.