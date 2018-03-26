أمريكا تمهل 60 رجل مخابرات روسي أسبوعا لمغادرة أراضيها

قررت الولايات المتحدة طرد 60 رجل مخابرات روسي، على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم عميل المخابرات المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

كما أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، في واشنطن، أنه سيغلق القنصلية الروسية في مدينة سياتل.

وأوضح البيت الأبيض أن 12 من هؤلاء الروس يعملون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأن لدى جميع المطرودين مهلة سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض، أن هذه الحملة تتم بالتنسيق مع بريطانيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا محاولة تسميم «سكريبال»، اعتداء على أمن حليف وثيق للولايات المتحدة واستقراره، مضيفا أن عملية الطرد طالت عملاء روس يعكفون على «جمع معلومات عدائية».

ورفض مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإفصاح عن حقيقة هذه المعلومات، قائلا إن لدى روسيا في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 عميل نشط في الولايات المتحدة.