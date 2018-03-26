قال المهندس محمد فرج، أمين عام حزب التجمع، إن الشعب المصري سيصنع مفاجأة في المشاركة بانتخابات الرئاسة، المقرر انطلاقها بعد ساعات.



وأضاف «فرج»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأحد، أنه كان متوقعًا قبل 20 يومًا أن تكون الانتخابات «فاترة»، لكن بعد ما تمت ملاحظته في المؤتمرات الشعبية تبيّن أن المواطن المصري سيصنع مفاجأة في تلك الانتخابات.



وتابع أن المصريين لا صلة لهم بنقاشات أطياف النخبة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المواطن يشعر أكثر من القوى السياسية بالتحديات التي تواجه البلاد.



واستطرد: «ستحدث مفاجأة في المشاركة ربما تفوق التي فعلها الشعب الروسي في انتخابات رئاسته وخيب توقعات الأمريكان والغرب، والشعب المصري يعلم أن الانتخابات محسومة، لكنه سيشارك لأن هناك تحديات تواجه مصر».



وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، الموافق 26 مارس، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.



