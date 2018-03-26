وصلة رقص أمام اللجان الانتخابية بالزمالك على أنغام تسلم الأيادي

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دخل عدد من الناخبين في وصلة رقص أمام اللجان الانتخابية بمنطقة الزمالك على أنغام تسلم الأيادي.
ورفع الناخبون المشاركون في الانتخابات الرئاسية، الأعلام المصرية، مع ترديد الشعارات التحفيزية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات.