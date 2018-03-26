هدوء بلجان الزمالك في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات

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ساد الهدوء باللجان الانتخابية في دائرة الزمالك، الاثنين، التي تشهد إقبالا ضعيفًا في الساعات الأخيرة من اليوم الأول في انتخابات الرئاسة.

وانتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان؛ لتأمينها، وتنظيم سير العملية الانتخابية، ورصد أية مخالفات تتواجد بمحيط اللجان.

ووفرت اللجان كراسي متحركة لمساعدة الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن تعليق صفحات تحمل بيانات الناخبين على جدران اللجان.

وانتشر عدد من مندوبي حملة المرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي أمام اللجان؛ لمساعدة الناخبين على معرفة مقر انتخابهم والأرقام الخاصة بهم.

كما جاب عددا من السيارات التابعة لأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الشوارع المحيطة باللجان؛ لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، واستخدمت مكبرات الصوت التي أذاعت عدد من الأغنيات، ومنها: «تسلم الأيادي» و«قالو إيه» وغيرها.

وتصدر كبار السن والنساء المشهد الانتخابي منذ الصباح، وسط عزوف ملحوظ للشباب عن المشاركة بالانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار 3 أيام بدءا من اليوم وتنتهي مساء الأربعاء المقبل.