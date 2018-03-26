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أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية للبنات، بمصر الجديدة.

وحرص «السيسي»، خلال الإدلاء بصوته، على مصافحة المشرفين على الانتخابات داخل اللجنة، وعدد من العاملين بالمدرسة.

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألفا و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.