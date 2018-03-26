«قومي المرأة»: السيدة المصرية لديها قناعة كاملة بالمشاركة في الانتخابات

طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، نساء مصر بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر انطلاقها اليوم الاثنين، معقبة: «ننتظر صورة مشرفة لسيدات مصر في العملية الانتخابية».



وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أن المرأة المصرية قدمت صورة مشرفة في انتخابات المصريين بالخارج، مؤكدة أنها لديها قناعة كاملة بالنزول للإدلاء بصوتها.



وأوضحت أن المرأة ستصطحب أطفالها معها خلال إدلائها بصوتها ليشاهدوا ممارسة الحق السياسي في الانتخاب، لافتة إلى عدم حسم نتيجة مصر في تلك الانتخابات أمام العالم، لأن شكل هذا البلد سيكون مختلفًا إذا كانت هناك مشاركة كثيفة.



وأعربت عن رغبتها في رؤية سيدات مصر أمام المقار الانتخابية، مستطردة: «المرأة لديها قدرة الصبر على الوقوف أمام اللجان لفترات طويلة، وهي من ستظهر للعالم كله أن مصر تسير على الطريق الصحيح».



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين المرشحيْن عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.