جيهان السادات عن أول أيام الانتخابات: «الشعب الأصيل دايما يبان في المواقف»

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها أدلت بصوتها في وقت مبكر بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم، متابعة: «وأنا في طريقي وصولًا لمقر لجنتي الانتخابية شهدت إقبال المواطنين بحفاوة على لجان أخرى في وسط غناء وأطفال حاملين لعلم مصر، ولاحظت وجود كبير للشباب».

وأعربت «السادات»، في تصريح لفضائية «اون لايف»، مساء الاثنين، عن سعادتها بهذا المشهد، معقبة: «مصر هي مصر، الشعب الأصيل دايمًا يبان في المواقف».

وأشارت إلى وعي وغدراك المواطنين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «الشعب عارف هو بيدي صوته ليه وعارف إنه يؤمن نفسه من خلال مشاركته، فالجميع عانى من الإرهاب».

ودعت جموع الشعب المصري للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، مسترسلة: «ذلك واجب وطني على كل فرد والكل لابد أن يشارك».

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.