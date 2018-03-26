انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالقاهرة، في الوقت الذي احتشد فيه المواطنون أمام اللجان في انتظار بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين.