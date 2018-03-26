الإثنين 26 مارس 2018 9:08 ص القاهرة القاهرة 18.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

انتظام الخدمات الأمنية بكافة المقار الانتخابية.. وبدء احتشاد المواطنين أمام اللجان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 8:58 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 8:58 ص

انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالقاهرة، في الوقت الذي احتشد فيه المواطنون أمام اللجان في انتظار بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك