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انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالقاهرة، في الوقت الذي احتشد فيه المواطنون أمام اللجان في انتظار بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين.