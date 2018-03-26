قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد الجروان، والذي يتابع الانتخابات الرئاسية في مصر، إن المجلس وضع خطة لزيارة المقار الانتخابية ببعض محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى بدء المجلس عمله بمدينة نصر والزمالك والمهندسين.

وأشار «الجروان»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، إلى وجود تنظيم متميز للعملية الانتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أن الهيئة أدت المطلوب منها بتجهيز المقار الانتخابية والتعاون مع أفراد القوات المسلحة لتأمينها وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته.

وأوضح أن المجلس يتطلع لزيارة أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية، مضيفًا أنه سيتم زيارة محافظة الإسكندرية ومناطق أخرى حسبما تتيح الظروف.

وتابع: «نبارك لمصر وشعبها هذا اليوم الاستثنائي، لاستكمال صناعة مصر والدور المتميز الذي تقوم به».

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.