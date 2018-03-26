إقبال كثيف للمواطنين في الساعة الأولى بدار السلام

توافد عشرات المواطنين أمام للجنة مدرستي محمد نجيب الابتدائية وجمال عبدالناصر الثانوية بحي دار السلام، قبل بدء عمليات التصويت بساعة، رافعين أعلام مصر للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأمام مجمع مدارس حي دار السلام، الذي يوجد به أكثر من لجنة تواجد عدد من الشباب بأجهزة «لاب توب» لتسهيل على المواطنين معرفة مقر اللجان الخاصة بهم تطوعًا منهم لتقديم المساعدة، فضلًا عن توفير بعض المنازل المحيطة بالمدرسة كراسي لجلوس كبار السن عليها.

كما انتشرت أمام المقرات الانتخابية سيارات الإسعاف تحسبًا لحدوث أي ظروف طارئه لإسعاف الناخبين، فضلًا عن تواجد قوات الأمن خارج اللجان الانتخابية لتأمين العملية الانتخابية.

وتحدث لـ«الشروق» عدد من المواطنين الذين جاءوا في الساعات الأولى في الصباح، حيث قال «حنفي محمود حنفي»، إنه جاء بعد صلاة الفجر ليكون أول من يدلي بصوته في اللجنة، مضيفا: أن مصر تحتاج لنا في هذا الوقت ولابد من مشاركة جميع الفئات من الشباب وكبار السن لدعم دولتنا ضد أي عدو يحاول تشويه الصورة الجملية التي نحن بها.

وقال «محمد عبدالستار»، إنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ شهور عديدة للإدلاء بصوته، معبرًا عن سعادته بالإقبال الذي يراها أمام المقرات الانتخابية.