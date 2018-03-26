لجان قنا تفتح أبوابها وسط تشديدات أمنية

توافد المواطنون في محافظة قنا، على اللجان الانتخابية، في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى لمدة ثلاث أيام، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة، وطبقا لمراقبون للعملية الانتخابية فأن أكثر من 90 % من اللجان الأنتخابية فتحت في موعدها في الساعة التاسعة صباحا، وتأخر فتح بعض اللجان لعدة دقائق في عدد من اللجان ببعض القرى نظرا لبعد المسافة ووعورة الطرق.

وشهدت لجان المعهد الديني للسيدات بمدينة قنا، إقبالا كبيرا مع بدء التصويت من قبل السيدات اللاتي حرصن على المشاركة واصطفوا أمام اللجان، فيما رفعت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من حالة الأستنفار القصوى فى محيط المقرات واللجان الأنتخابية لتأمين الناخبين.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة يبلغ 359 مركز بإجمالي 434 لجنة فرعية وأن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ مليون و875 ألف و16 ناخب وناخبة ، وأشار الهجان أن المحافظة قد اختارت شعار " يا قناوي صوتك لبلدك انزل وشارك " لحث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية .