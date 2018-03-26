«صحة السويس»: رفع درجة الطوارئ طوال أيام الانتخابات

أعلنت مديرية الصحة والسكان عن رفع درجة الطوارئ القصوى من اليوم وخلال أيام الانتخابات الرئاسية التي تبدأ اليوم الاثنين وتنتهي الأربعاء المقبل، وذلك بوجود غرفة طوارئ وأزمات بالتعاون مع هيئة الإسعاف ووجود سيارات إسعاف بالقرب من جميع اللجان في جميع أنحاء المحافظة وتوفير جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات ومنع الإجازات للفريق الطبي بالكامل.



وصرح لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بأن المديرية رفعت حالة الطوارىء تحسبًا لحدوث أي طارئ خلال تلك الفترة، مضيفًا: يوجد غرفة أزمات منعقدة على مدار الساعة بمبنى ديوان عام محافظة السويس برئاسة المحافظ اللواء أحمد محمد حامد.