أعلنت وزارة الصحة عن انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، والمشكلة من مستشار الوزير للرعايات المركزة، ومستشار الوزير للمستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ومدير بنوك الدم، والمتحدث باسم الوزارة، على أن تتصل بغرف أزمات بجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مُشكلة من وكيل المديرية ومدير مرفق الإسعاف، ومدير الرعاية العاجلة، والمدير العلاجي، ومدير الصيدلية، ومدير بنك الدم، وممثلين عن التأمين الصحي وأمانة المراكز، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم رصد 17 حالة مرضية حتى ظهر اليوم، وتم تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، أغلبها إغماءات.

وأشار «مجاهد»، إلى أن خطة الوزارة تتضمن توزيع سيارات الإسعاف، بحيث تقوم كل سيارة بتغطية من 5 إلى 7 لجان انتخابية بكل محافظة، ورفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، إضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كما تم توفير من 5 إلى 10 سيارات إسعاف كمخزون استراتيجي حسب حجم كل محافظة يتم الدفع بها في حالة الاحتياج.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى جاهزية مستشفيات الإحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية، والتي يبلغ عددهم 71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئة بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الإمكان، و30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراة في تخصصات إصابات وحوادث الطرق.

وذكر «مجاهد» أن الخطة تضمنت تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة (الأشعة، المعمل، بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

وأكد «مجاهد» وقف جميع الإجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وإخلاء 30% من أسرة مستشفيات الوزارة في تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة رفع درجة الاستعداد.

وأضاف «مجاهد» أنه تم مراجعة مخزون أكياس الدم بمحافظات الجمهورية ، حيث يوجد 20 ألف كيس دم بمختلف الفصائل، و27 ألفا و542 وحدة بلازما في 28 مركز دم إقليمي، بالإضافة إلى 200 بنك دم آخرين بالمستشفيات الكبرى في جميع المحافظات.