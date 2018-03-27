قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كافة اللجان الانتخابية أغلقت في الموعد المحدد قانونًا بالتاسعة مساءً، مشيرًا إلى تلقي الهيئة عدة شكاوى حول عرقلة التصويت وإغلاق اللجان، إلا أنه تم التوضيح أن هناك ساعة راحة.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، عقب انتهاء اليوم الأول للتصويت، مساء الاثنين، أن الهيئة أنشأت لجنة انتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أن كل من بها وافدين، بعد أن كانوا قد سجلوا اسمائهم في وقت سابق، مشيرًا إلى عمل الهيئة على تيسير التصويت واستعمال الحق الانتخابي للجميع.

وأشار إلى اتخاذ الهيئة إجراءات كثيرة ومتعددة لتيسير عملية التصويت، مناشدًا المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية، قائلًا: «يتبقى الدور الأكبر على المواطن المصري، ونناشده للحفاظ على الحق الدستوري والتمتع بواجبه الوطني لأنه أمر مهم وضروري، ونرجوا أن تكون المشاركة أكثر إيجابية».

وأوضح أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أية تقارير حول العملية الانتخابية من المنظمات المتابعة لها، لأنهم يحررون تقاريرهم في النهاية، مستطردًا: «أتمنى أن تكون التقارير من الواقع وبعين الحقيقة لما نرصده ونشاهده».

وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف و687 لجنة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.