«البنتاجون»: لن ننسحب من قاعدتى «أنجرليك» التركية و«العديد» القطرية

-المتحدثة باسم «الدفاع الأمريكية» تعتبر انتشار تقارير حول عزم بلادها الانسحاب من القاعدتين «غيرة مفيدة وتغذى انعدام الثقة»

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت، أمس، صحة تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم مغادرة قاعدتى (إنجرليك) فى تركيا، و(العديد) فى قطر.

وكتبت المتحدثة باسم (البتاجون) فى حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): «لا توجد أى مصداقية للتقارير الإخبارية التى تؤكد أن الولايات المتحدة ستغادر إنجرليك والعديد فى تركيا وقطر».

وأضافت وايت «هذه التقارير غير مفيدة وتغذى انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين فى وقت نحتاج فيه للعمل سويا من أجل التعامل مع المخاوف الأمنية المشتركة»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبها، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر تغريدة، أمس، صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أنها «كاذبة ولا أصل لها»، على حد قولها.

وفى سياق متصل، نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية (افسنت) تغريدة اعتبرت فيها أن «هذه الأخبار المضرة تُغذى الخلافات وعدم الثقة بين الحلفاء فى المنطقة فى الوقت الذى ينبغى فيه التعاون ضد الهواجس الأمنية المشتركة»، بحسب وكالة سبوتنك للأنباء.

وكان موقع (ديبكا فايل) الإسرائيلى نقل عن مصادر عسكرية قولها إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وافق على خطط تسريع نقل قاعدة العديد العسكرية الموجودة فى قطر إلى السعودية، وذلك عقب لقائه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان فى البيت الأبيض، الثلاثاء الماضى.

وقدمت المصادر معلومات تفيد بأن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات لجمع القوات الجوية الأمريكية بقاعدة «إنجرليك» التركية، وإخراجها تماما من القاعدة، مؤكدة أن الحملتين الأمريكيتين مرتبطتان ببعضهما.

وأوضح التقرير العسكرى أن الطائرات الأمريكية فى قاعدة «إنجرليك» ستُنقل إلى القواعد العسكرية فى أوروبا الشرقية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى نظر «البنتاجون» إلى قاعدة «أندرافيدا» فى جنوب اليونان كبديل لقاعدة «إنجرليك» بحسب الموقع الإسرائيلى.

فيما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة فى الكونجرس، فى وقت سابق هذا الشهر، قولها إن هناك 4 خيارات بديلة عن قاعدة «العديد» تدرسها لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، وهى منطقة الظفرة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، ومنطقة الزرقاء فى شرق الأردن، والبحرين، وأخيرا مدينة أربيل فى كردستان العراق، مشيرة إلى أن كل تلك المواقع العسكرية الأربعة البديلة تم استخدامها فى وقت مضى، مثل حرب الخليج وحربى أفغانستان والعراق، وأخيرا قتال التنظيمات الإرهابية فى سوريا والعراق.